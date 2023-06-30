Зеленський доручив посилити оборону північного кордону з Білоруссю

Залужному та Наєву доручили посилити північний напрямок України через перекидання вагнерівців до Білорусі.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, за результатами якої наказав Валерію Залужному та Сергію Наєву посилити північний напрямок України через перекидання вагнерівців до Білорусі.

"Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва.

Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами.

Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі.

Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку", — повідомив Президент.

Нагадаємо, що до Білорусі прибули одразу п'ять російських військово-транспортних літаків Іл-76.

Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, повідомляли ЗМІ.

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