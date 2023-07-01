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  1. В Україні

Засновник мережі ломбардів постане перед судом за фінансування тероризму, фото

07:29, 1 липня 2023
Засновник мережі ломбардів упродовж 2015-2018 років сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «днр».
Засновник мережі ломбардів постане перед судом за фінансування тероризму, фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно громадянина України - засновника мережі ломбардів, за фактом фінансування тероризму, тобто здійснення дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2014-2018 років налагодив на території тимчасово окупованої Донецької області діяльність мережі ломбардів, у яких громадянам надавалися мікрокредити під заставу майна, а також надавалися послуги з купівлі-продажу «лома» ювелірних та інших виробів з дорогоцінних металів.

«Функціонування цих закладів забезпечувалося організованою групою, до складу якої входили, у тому числі, громадяни російської федерації. Сам підозрюваний, перебуваючи на підконтрольній Україні території, фактично продовжував контролювати їх діяльність.

 Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.

Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.

Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях», - сказано у повідомленні.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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