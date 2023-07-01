Основатель сети ломбардов предстанет перед судом за финансирование терроризма, фото

Основатель сети ломбардов на протяжении 2015-2018 годов платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «днр».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины - основателя сети ломбардов, по факту финансирования терроризма, то есть совершение действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 258-5 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2014-2018 годов наладил на территории временно оккупированной Донецкой области деятельность сети ломбардов, в которых гражданам предоставлялись микрокредиты под залог имущества, а также предоставлялись услуги по купле-продаже лома ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

«Функционирование этих заведений снабжалось организованной группой, в состав которой входили, в том числе, граждане российской федерации. Сам подозреваемый, находясь на территории подконтрольной Украине, фактически продолжал контролировать их деятельность.

Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «ДНР», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.

Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 млн. грн.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях», - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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