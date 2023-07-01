Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

Стало известно, сколько потратили на зарплату и командировки депутатов за три месяца 2023 года

Также опубликованы командировочные расходы народных депутатов Украины за границу.

В «Слуге народа» хотят штрафовать за кредиты под 1400% годовых

Предлагается штрафовать микрокредитные организации за кредиты, ставка по которым превышает законодательное ограничение.

Топ-чиновники и народные депутаты крайне неохотно подают декларации об имущественном положении – НАПК

Электронные декларации за 2021 и 2022 годы добровольно подали менее 10% министров, депутатов, губернаторов.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

  1. В Украине

Основатель сети ломбардов предстанет перед судом за финансирование терроризма, фото

07:29, 1 июля 2023
Основатель сети ломбардов на протяжении 2015-2018 годов платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «днр».
Основатель сети ломбардов предстанет перед судом за финансирование терроризма, фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины - основателя сети ломбардов, по факту финансирования терроризма, то есть совершение действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 258-5 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2014-2018 годов наладил на территории временно оккупированной Донецкой области деятельность сети ломбардов, в которых гражданам предоставлялись микрокредиты под залог имущества, а также предоставлялись услуги по купле-продаже лома ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

«Функционирование этих заведений снабжалось организованной группой, в состав которой входили, в том числе, граждане российской федерации. Сам подозреваемый, находясь на территории подконтрольной Украине, фактически продолжал контролировать их деятельность.

Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «ДНР», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.

Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 млн. грн.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях», - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду