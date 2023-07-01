В ГНС объяснили, должны ли ФЛП – плательщики единого налога платить его за периоды, в которых не получали доход

ФЛП – плательщики единого налога должны платить его независимо от того, получали они доход в этот период или нет. Однако есть исключения.

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ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)), уплачивают единый взнос за периоды, в которых они были плательщиками единого налога, независимо от того, получали они доход в этот период или нет, сообщили в Государственной налоговой службе.

Право на освобождение от уплаты единого взноса за себя имеют, в частности, физические лица – предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)), при условии, что они:

– получают пенсию по возрасту или по выслуге лет, либо являются лицами с инвалидностью, либо достигли возраста, установленного ст. 26 Закона №1058 и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь;



– имеют основное место работы или заключили гиг-контракт с резидентом Дія Сіті на условиях, предусмотренных Законом №1667 – за месяцы, за которые работодателем (резидентом Дія Сіті) уплачен единый взнос в размере не менее минимального страхового взноса.

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