Кабмин сохранил размер дохода для назначения субсидий до завершения военного положения

Министры приняли постановление, предусматривающее, что до завершения военного положения жилищная субсидия будет назначаться в случае, если расходы семьи на коммунальные услуги будут превышать 15% совокупного дохода.

Фото: КМУ

Кабинет министров сохранил размер совокупного дохода для назначения субсидии до завершения военного положения. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №651 от 27 июня.

На сегодняшний день, в соответствии с решением правительства в период карантина субсидия назначается, если среднемесячный совокупный доход семьи превышает 15%. При отмене карантина с 1 июля с 1 августа указанная планка повышалась бы до 20%.

Согласно решению правительства субсидия назначается, если среднемесячный совокупный доход семьи превышает 15% до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», стало известно, почему пенсионеры могут получить уменьшенный размер субсидии.

Автор: Ярослав Конощук

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