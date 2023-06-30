Кабмін зберіг розмір доходу для призначення субсидій до завершення воєнного стану

Урядовці ухвалили постанову, яка передбачає, що до завершення воєнного стану житлова субсидія буде призначатися в разі, якщо витрати родини на комунальні послуги будуть перевищувати 15% сукупного доходу.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів зберіг розмір сукупного доходу для призначення субсидії до завершення воєнного стану. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №651 від 27 червня.

Наразі, згідно з рішенням уряду, в період карантину субсидія призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід родини перевищує 15%. Заважаючи на скасування карантину з 1 липня, з 1 серпня зазначена планка підвищувалася б до 20%.

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід родини перевищує 15% до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», стало відомо, чому пенсіонери можуть отримати зменшений розмір субсидії.

Автор: Ярослав Конощук

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