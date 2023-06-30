Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Кабмін зберіг розмір доходу для призначення субсидій до завершення воєнного стану

Урядовці ухвалили постанову, яка передбачає, що до завершення воєнного стану житлова субсидія буде призначатися в разі, якщо витрати родини на комунальні послуги будуть перевищувати 15% сукупного доходу.

Зеленський підписав закон про доплати військовим, строковикам та курсантам: скільки вони отримають

Глава держави підписав закон, який зокрема передбачає запровадження доплат для поранених військових, а також строковиків та курсантів.

  1. В Україні

ОП незабаром планує розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі, – Шурма

14:31, 30 червня 2023
В Офісі Президента розроблять концепцію, яка передбачає закріплення функцій контролю за бізнесом за одним державним органом.
ОП незабаром планує розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі, – Шурма
Фото: Ростислав Шурма/Facebook
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Офісі Президента незабаром планують розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі. Про це повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма на пресконференції в Києві в п'ятницю, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, в ОП хочуть, аби функція контролю за бізнесом була закріплена за одним державним органом замість кількох, як це відбувається нині.

«Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п’ять органів до однієї компанії», – сказав Шурма.

Також він зазначив, що як робочий варіант розглядають можливість зосередження функцій контролю за бізнесом на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

«Який це буде орган, ствердного рішення немає, але базовий варіант – БЕБ», – додав заступник глави ОП.

Окремо Шурма наголосив, що Україна намагатиметься системно вирішувати проблеми бізнесу, пов'язаних із правоохоронними та контролюючими органами.

«Системне вирішення всіх цих проблем із податковою, митницею чітко визначив президент: це повна цифровізація. Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з нею і чинник корупції та весь той дискомфорт, якого зазнає бізнес», – сказав він.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кононенко
    Олена Кононенко
    суддя Сумського апеляційного суду
  • Олександр Князюк
    Олександр Князюк
    суддя Одеського апеляційного суду
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду