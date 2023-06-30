ОП незабаром планує розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі, – Шурма

В Офісі Президента розроблять концепцію, яка передбачає закріплення функцій контролю за бізнесом за одним державним органом.

Фото: Ростислав Шурма/Facebook

В Офісі Президента незабаром планують розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі. Про це повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма на пресконференції в Києві в п'ятницю, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, в ОП хочуть, аби функція контролю за бізнесом була закріплена за одним державним органом замість кількох, як це відбувається нині.

«Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п’ять органів до однієї компанії», – сказав Шурма.

Також він зазначив, що як робочий варіант розглядають можливість зосередження функцій контролю за бізнесом на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

«Який це буде орган, ствердного рішення немає, але базовий варіант – БЕБ», – додав заступник глави ОП.

Окремо Шурма наголосив, що Україна намагатиметься системно вирішувати проблеми бізнесу, пов'язаних із правоохоронними та контролюючими органами.



«Системне вирішення всіх цих проблем із податковою, митницею чітко визначив президент: це повна цифровізація. Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з нею і чинник корупції та весь той дискомфорт, якого зазнає бізнес», – сказав він.

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