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  1. В Украине

ОП в скором времени планирует разработать концепцию концентрации функций контроля за бизнесом в одном органе, – Шурма

14:31, 30 июня 2023
В Офисе Президента разработают концепцию, предусматривающую закрепление функций контроля за бизнесом за одним государственным органом.
ОП в скором времени планирует разработать концепцию концентрации функций контроля за бизнесом в одном органе, – Шурма
Фото: Ростислав Шурма/Facebook
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В Офисе Президента в скором времени планируют разработать концепцию концентрации функций контроля за бизнесом в одном органе. Об этом сообщил заместитель главы ОП Ростислав Шурма на пресс-конференции в Киеве в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в ОП хотят, чтобы функция контроля за бизнесом была закреплена за одним государственным органом вместо нескольких, как это происходит сейчас.

«В ближайшие недели, возможно, за месяц-два, мы наработаем концепцию, согласно которой весь функционал взаимодействия с бизнесом попытаемся сконцентрировать в одном правоохранительном органе, чтобы не ходили по три-пять органов в одну компанию», – сказал Шурма.

Также он отметил, что в качестве рабочего варианта рассматривается возможность сосредоточения функций контроля за бизнесом на Бюро экономической безопасности (БЭБ).

«Какой это будет орган, утвердительного решения нет, но базовый вариант – БЭБ», – добавил замглавы ОП.

Отдельно Шурма подчеркнул, что Украина будет пытаться системно решать проблемы бизнеса, связанные с правоохранительными и контролирующими органами.

«Системное решение всех этих проблем с налоговой таможней четко определил президент: это полная цифровизация. Да, это займет определенное время, месяцы, может, годы для того, чтобы максимально убрать человеческое взаимодействие, а с ним и фактор коррупции и весь тот дискомфорт, который испытывает бизнес», – сказал он.

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