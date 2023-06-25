Багатьом українцям на літо субсидію призначили автоматично, але сума допомоги буде меншою.

В Україні з 1 травня суттєво зменшився розмір субсидії. Такі зміни пов’язані з настанням неопалювального сезону, який триватиме з 1 травня по 30 вересня, і під час якого громадяни споживають набагато менше енергоресурсів. Але, як пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Вінницькій області, пенсіонери можуть отримати зменшену суму ще по одній причині, передає ZN.

Це пов’язано з індексацією пенсій, яка відбулася у березні цього року. Через збільшення доходів субсидіантів-пенсіонерів допомогу на оплату житлово-комунальних послуг їм нараховуватимуть меншу.

«Кожна субсидія розраховується індивідуально і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, і доходів, які отримують члени домогосподарства. Враховуючи, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися, або взагалі бути рівним нулю», — пояснила начальниця ГУ ПФУ у Вінницькій області Олена Корчака.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.