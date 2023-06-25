Многим украинцам на лето субсидию назначили автоматически, но сумма помощи будет меньше.

В Украине с 1 мая существенно снизился размер субсидии. Такие изменения связаны с наступлением неотапливаемого сезона, который продлится с 1 мая по 30 сентября, и во время которого граждане потребляют гораздо меньше энергоресурсов. Но, как объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Винницкой области, пенсионеры могут получить уменьшенную сумму еще по одной причине, передает ZN.

Это связано с индексацией пенсий, которая прошла в марте этого года. Из-за увеличения доходов субсидиантов-пенсионеров помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг им будет начисляться меньшая

«Каждая субсидия рассчитывается индивидуально и зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, получаемых членами домохозяйства. Учитывая, что пенсионная выплата возросла, соответствующим образом размер субсидии мог измениться или вообще быть равным нулю», — пояснила начальница ГУ ПФУ в Винницкой области Елена Корчака.

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