Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда

Депутаты решили не менять доплаты полицейским и спасателям

Рабочая группа по доработке законопроекта о доплатах военным исключила из него нормы о доплатах полицейским и спасателям.

Депутаты хотят расширить перечень волонтеров, сборы которых освобождается от налогообложения

Комитет Верховной Рады рекомендует депутатам одобрить законопроект о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

Верховный Суд объяснил, подлежит ли отдельному апелляционному обжалованию определение следственного судьи, которым отменено постановление следователя о приостановлении досудебного расследования

Сторона обвинения считала, что следственный судья постановил определение, не предусмотренное положениями УПК, и оно может быть обжаловано исходя из общих принципов судопроизводства.

Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.

  1. В Украине

В Украине появится Электронный реестр спортивных сооружений: что это такое

20:59, 25 июня 2023
Реестр позволит мониторить, какие изменения происходят на объектах спортивной инфраструктуры.
В Украине появится Электронный реестр спортивных сооружений: что это такое
Иллюстративное изображение: freepik.com

В Украине вводится Электронный реестр спортивных сооружений. Как пояснили в Минцифры, он позволит мониторить, какие изменения происходят на объектах спортивной инфраструктуры, а также улучшит аналитическую деятельность Минмолодежьспорта и уменьшит коррупционные риски при планировании строительства новых спортивных сооружений.

«Реестр уже содержит информацию о почти 1200 спортивных объектах и продолжает наполняться. Тестирование реестра показало высокий спрос на информацию о спортивных сооружениях среди украинцев. Поэтому вместе с Минмолодежьспорта продолжаем работать над внедрением Реестра и обновлением его функционала. Благодаря этому:

  • можно будет расширить параметры учета доступности спортивных объектов людям с инвалидностью;
  • органы спортивного управления смогут более качественно создавать статистическую отчетность;
  • граждане смогут находить нужные спортивные заведения с помощью фильтров, а также предоставлять обратную связь;
  • тренеры, секции и федерации смогут сравнивать предложения на рынке и находить оптимальное место для тренировок и соревнований;
  • юридические лица смогут находить информацию о возможности использования спортивных объектов.

Кроме того, Реестр поможет привлекать инвесторов, меценатов и спонсоров для строительства, восстановления и реконструкции спортивной инфраструктуры», - пишут в Минцифры.

В настоящее время идет обсуждение проекта Постановления, которое утвердит алгоритм работы Электронного реестра. Предложения можно отправить на электронный адрес: [email protected].

«Иногда в Украине учет спортивных сооружений до сих пор ведется в бумажной форме. Это усложняет коммуникацию между владельцами этих объектов и их пользователями. Кроме того, государство не может объективно оценить реальные потребности в восстановлении и модернизации спортивной инфраструктуры. Новосозданный Электронный реестр спортивных сооружений призван это изменить», - подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду