В Украине появится Электронный реестр спортивных сооружений: что это такое

Реестр позволит мониторить, какие изменения происходят на объектах спортивной инфраструктуры.

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В Украине вводится Электронный реестр спортивных сооружений. Как пояснили в Минцифры, он позволит мониторить, какие изменения происходят на объектах спортивной инфраструктуры, а также улучшит аналитическую деятельность Минмолодежьспорта и уменьшит коррупционные риски при планировании строительства новых спортивных сооружений.

«Реестр уже содержит информацию о почти 1200 спортивных объектах и продолжает наполняться. Тестирование реестра показало высокий спрос на информацию о спортивных сооружениях среди украинцев. Поэтому вместе с Минмолодежьспорта продолжаем работать над внедрением Реестра и обновлением его функционала. Благодаря этому:

можно будет расширить параметры учета доступности спортивных объектов людям с инвалидностью;

органы спортивного управления смогут более качественно создавать статистическую отчетность;

граждане смогут находить нужные спортивные заведения с помощью фильтров, а также предоставлять обратную связь;

тренеры, секции и федерации смогут сравнивать предложения на рынке и находить оптимальное место для тренировок и соревнований;

юридические лица смогут находить информацию о возможности использования спортивных объектов.

Кроме того, Реестр поможет привлекать инвесторов, меценатов и спонсоров для строительства, восстановления и реконструкции спортивной инфраструктуры», - пишут в Минцифры.

В настоящее время идет обсуждение проекта Постановления, которое утвердит алгоритм работы Электронного реестра. Предложения можно отправить на электронный адрес: [email protected].

«Иногда в Украине учет спортивных сооружений до сих пор ведется в бумажной форме. Это усложняет коммуникацию между владельцами этих объектов и их пользователями. Кроме того, государство не может объективно оценить реальные потребности в восстановлении и модернизации спортивной инфраструктуры. Новосозданный Электронный реестр спортивных сооружений призван это изменить», - подчеркнули в ведомстве.

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