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  1. В Україні

В Україні з’явиться Електронний реєстр спортивних споруд: що це таке

20:59, 25 червня 2023
Реєстр дозволить моніторити, які зміни відбуваються на об’єктах спортивної інфраструктури.
В Україні з’явиться Електронний реєстр спортивних споруд: що це таке
Ілюстративне зображення: freepik.com

В Україні впроваджується Електронний реєстр спортивних споруд. Як пояснили у Мінцифри, він дозволить моніторити, які зміни відбуваються на об’єктах спортивної інфраструктури, а також покращить аналітичну діяльність Мінмолодьспорту та зменшить корупційні ризики під час планування будівництва нових спортивних споруд.

«Реєстр уже містить інформацію про майже 1200 спортивних обʼєктів і продовжує наповнюватися. Тестування реєстру показало високий попит на інформацію про спортивні споруди серед українців. Тому разом з Мінмолодьспорту продовжуємо працювати над упровадженням Реєстру та оновленням його функціоналу. Завдяки цьому:

  • можна буде розширити параметри обліку доступності спортивних об’єктів для людей з інвалідністю;
  • органи спортивного управління зможуть якісніше створювати статистичну звітність;
  • громадяни зможуть знаходити потрібні спортивні заклади за допомогою фільтрів, а також надавати зворотний зв’язок;
  • тренери, секції та федерації зможуть порівнювати пропозиції на ринку та знаходити оптимальне місце для тренувань і змагань;
  • юридичні особи зможуть знаходити інформацію про можливості використання спортивних об’єктів.

Крім того, Реєстр допоможе залучати інвесторів, меценатів і спонсорів до будівництва, відновлення та реконструкції спортивної інфраструктури», - пишуть у Мінцифри.

Наразі триває обговорення проєкту Постанови, яка затвердить алгоритм роботи Електронного реєстру. Пропозиції можна надіслати на електронну адресу: [email protected].

«Подеколи в Україні облік спортивних споруд досі ведеться в паперовій формі. Це ускладнює комунікацію між власниками цих об’єктів та їхніми користувачами. Крім того, держава не може об’єктивно оцінити реальні потреби у відновленні та модернізації спортивної інфраструктури. Новостворений Електронний реєстр спортивних споруд покликаний це змінити», - підкреслили у відомстві.

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