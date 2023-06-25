У Києві чоловік влаштував різанину після сварки на зупинці

Зловмисник під час конфлікту вдарив ножем постраждалому в живіт та втік з місця злочину.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві затримали чоловіка, який ледь не вбив киянина на зупинці громадського транспорту, передає пресслужба столичної поліції.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від лікарів про те, що на зупинці громадського транспорту на проспекті Червоної Калини вони надають допомогу чоловіку із ножовим пораненням живота.

«Було встановлено, що потерпілий разом зі знайомим їхали у тролейбусі, де в них виник конфлікт з пасажиром. Згодом вийшовши на одній зупинці чоловіки продовжили словесну перепалку, у ході якої порушник дістав ніж та вдарив ним одного з товаришів. Медики госпіталізували чоловіка до лікарняного закладу з колото-різаним пораненням у живіт», – розповіли в пресслужбі.

Правоохоронці встановили особу можливого нападника та затримали його – ним виявився місцевий мешканець, 1966 року народження. Йому повідомили про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Нагадаємо, що у Львові суд покарав зловмисника, який жорстоко вбив 19-річну дівчину.

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