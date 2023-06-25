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  1. Суспільство

Вступ-2023: які документи потрібно готувати абітурієнтам

22:29, 25 червня 2023
Міносвіти оприлюднило список документів, які потрібно готувати для вступу.
Вступ-2023: які документи потрібно готувати абітурієнтам
Фото: denzadnem.com.ua

Міністерство освіти й науки України оприлюднило список документів, необхідних для вступу у виш у 2023 році. Про це йдеться у пресслужбі МОН.

У міністерстві підкреслили, що для подання заяв на вступ необхідно зареєструвати електронний кабінет. Це можна буде зробити з 1 липня.

Цьогоріч абітурієнти подаватимуть заяви онлайн, тож під час реєстрації необхідно внести:

електронну пошту, до якої є доступ;

пароль;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ;

тип (серію) та номер документа, що посвідчує особу, або номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифікатів).

Для вступу підходять сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, а також результати проходження НМТ у 2022 або 2023 році.

«Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому», — додала пресслужба Міносвіти.

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