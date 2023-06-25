На Одещині госпіталізували чотирьох жінок через вживання риби

Пацієнток, у тому числі одну вагітну жінку, госпіталізували у стані середнього ступеню важкості.

Фото із відкритих джерел

В Одеській області протягом доби госпіталізували чотирьох жінок через захворювання, що були викликані вживанням в їжу риби.

Так, у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у неділю, 25 червня, розповіли, що медики діагностували на викликах гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції, що були викликані вживанням в їжу риби.

Одна жінка мешкає в Одесі. Інші випадки інфекції виявили у жителів області, а саме, один з них у Великомихайлівській громаді, другий – у Кодимському районі, третій – у селищі Авангард.

«Усі четверо пацієнток, у тому числі одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості», - сказано у повідомленні.

Також там нагадали, що в області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

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