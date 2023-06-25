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На Одесщине госпитализировали четырех женщин из-за употребления рыбы

20:38, 25 июня 2023
Пациенток, в том числе одну беременную женщину, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
На Одесщине госпитализировали четырех женщин из-за употребления рыбы
Фото из открытых источников

В Одесской области в течение суток госпитализировали четырех женщин из-за заболеваний, которые были вызваны употреблением в пищу рыбы.

Так, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в воскресенье, 25 июня, рассказали, что медики диагностировали на вызовах гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции, которые были вызванны употреблением в пищу рыбы.

Одна женщина проживает в Одессе. Другие случаи инфекции обнаружили у жителей области, а именно один из них в Великомихайловской общине, второй – в Кодымском районе, третий – в поселке Авангард.

«Все четверо пациенток, в том числе одна беременная, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Также там напомнили, что в области действует запрет на купание в открытых водоемах и вылов рыбы. Также действует предостережение по употреблению рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

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