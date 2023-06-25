В Киеве возле метро «Театральная» обустраивают наземный переход, фото

Наземный переход будет дублировать подземный на улице Богдана Хмельницкого.

В Киеве проходит ремонт улицы Богдана Хмельницкого. Там дорожники обновляют дорожное покрытие из гранитной брусчатки.

В рамках этого ремонта на улице обустроят наземный переход, который будет дублировать подземный на улице Богдана Хмельницкого возле метро «Театральная», пишет «Хмарочос».

Ранее киевляне пытались провести идею обустройства наземного перехода возле метро «Театральная» через Общественный бюджет, но проект не добрал голосов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.