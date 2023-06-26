На Киевщине во время процедуры перехода верующих с УПЦ в ПЦУ возник конфликт между сторонами

Правоохранители доставили в территориальное подразделение для составления админматериалов трех человек.

Источник фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области правоохранители предотвратили нарушение общественного порядка во время перехода парафий в Белогородке. Об этом сообщили в полиции области.

Так, в воскресенье, 25 июня, около 10 часов, правоохранители Бучанского управления полиции обеспечивали общественный порядок в Белогородской общине, где продолжается процедура перехода верующих из УПЦ в ПЦУ.

«Между сторонами возник конфликт, дальнейшее развитие которого полицейским удалось не допустить. Правоохранители доставили в территориальное подразделение для составления административных материалов трех человек. По фактам мелкого хулиганства [ст. 173 КУоАП] и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского [ст. 185 КУоАП] работники полиции составили в отношении правонарушителей протоколы», - сообщили в полиции.

В настоящее время лиц отпустили домой.

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