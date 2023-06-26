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На Київщині під час процедури переходу вірян з УПЦ до ПЦУ виник конфлікт між сторонами

07:56, 26 червня 2023
Правоохоронці доставили до територіального підрозділу для складання адмінматеріалів трьох осіб.
На Київщині під час процедури переходу вірян з УПЦ до ПЦУ виник конфлікт між сторонами
Джерело фото: facebook.com/pol.kyivregion
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У Київській області правоохоронці запобігли порушенню громадського порядку під час переходу парафій в Білогородці. Про це повідомили у поліція області.

Так, у неділю, 25 червня, близько 10 години, правоохоронці Бучанського управління поліції забезпечували громадський порядок у Білогородській громаді, де триває процедура переходу вірян з УПЦ до ПЦУ.

«Між сторонами виник конфлікт, подальшого розвитку якого поліцейським вдалося не допустити. Правоохоронці доставили до територіального підрозділу для складання адміністративних матеріалів трьох осіб. За фактами дрібного хуліганства [ст. 173 КУпАП] та злісної  непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського [ст. 185 КУпАП] працівники поліції склали щодо правопорушників протоколи», - повідомили у поліції.

Наразі осіб відпустили додому.

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