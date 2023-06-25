Київ накрила потужна злива: відео негоди

Дощ та сильний вітер – у столиці значно погіршилася погода.

У неділю, 25 червня, Київ накрила потужну зливу з сильним вітром. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах. Кияни також публікують відео негоди.

Через дощ видимість на дорогах міста погіршала.

Як раніше зазначали у прес-службі Українського гідрометцентру, через значне погіршення погодних умов у Києві та Київській області оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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