Смертельна ДТП за участі п’яного поліцейського на Кіровоградщині: оприлюднили фото

У результаті аварії на Кіровоградщині загинули троє 17-них випускниць однієї із місцевих шкіл

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Кіровоградщині сталася ДТП з трьома загиблими та двома травмованими неповнолітніми. На місці затримано водія-правоохоронця.

У ОГП повідомили, що аварія сталася 4-ї ранку 25 червня 2023 року. Водій автомобіля «Mercedes-Benz», рухаючись автодорогою «Кропивницький-Кривий Ріг- Запоріжжя», неподалік смт Новгородка грубо порушив правила дорожнього руху. Він перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Машина злетіла в кювет та перекинулася.

У салоні легковика перебувало семеро людей. У результаті аварії троє 17-них дівчат - випускниць однієї із місцевих шкіл, яких він підвозив з випускного вечора, загинули на місці події. Ще двоє неповнолітніх отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

У ОГП також оприлюднили фото з місця аварії.

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