Загинули троє випускниць: на Кіровоградщині сталася ДТП за участі п’яного правоохоронця

У результаті ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів ще четверо неповнолітніх пасажирів.

Фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої пригоди 25 червня поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині за участі правоохоронця. Через ДТП загинули троє 17-річних дівчат. Про це повідомила пресслжуба Державного бюро розслідувань.

«За попередніми даними слідства, за кермом автомобіля знаходився правоохоронець з ознаками сп'яніння. Він відвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив у легковик сімох випускників. Правоохоронець втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів доставлені до лікарні.

Правоохоронця наразі затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Передбачене статтею покарання - позбавлення волі до 12 років», - сказано у повідомленні.

«Водій автомобіля у результаті ДТП також отримав тілесні ушкодження. За кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння», - повідомили у пресслужбі поліції Кіровоградській області.

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