Ліквідація наслідків ворожої атаки у Солом’янському районі в Києві: що відомо станом на зараз

Роботи продовжуються.

У ДСНС опублікували оновлену інформацію щодо ліквідації наслідків ворожої атаки у Солом’янському районі столиці.

Так, рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи в 25-поверховому житловому будинку, де напередодні, ворожий обстріл спричинив руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи.

Станом на 10:55 виявлено тіла ще 2 осіб.

«Загалом внаслідок даної події загинуло 5 осіб, постраждало 11 осіб (з них 5 госпіталізовано) та 24 особи врятовано», - сказано у повідомленні.

Роботи продовжуються.

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