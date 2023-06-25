Ракетна атака на Київ: під завалами в будинку знайшли тіла ще двох загиблих

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку в Соломʼянському районі міста.

Фото: МВС

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.

«Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей», - написав Кличко на своєму Телеграм-каналі.

Раніше ми писали, що у ніч проти 24 червня російські окупаційні війська ракетами атакували Україну. Після влучання у Києві уламків збитої ворожої цілі у житлову багатоповерхівку у Солом'янському районі правоохоронці разом із рятувальниками займалися деблокуванням мешканців висотки з-під завалів.

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