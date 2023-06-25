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Що буде далі з Великою Палатою Верховного Суду: проблеми та перспективи

«Судово-юридична газета» проаналізувала принаймні частину проблем в діяльності Великої Палати Верховного Суду.

Депутати вирішили не змінювати доплати поліцейським та рятувальникам

Робоча група з доопрацювання законопроєкту про доплати військовим виключила з нього норми про доплати поліцейським та рятувальникам.

Депутати хочуть розширити перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Комітет Верховної Ради рекомендує депутатам схвалити законопроект щодо розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

Верховний Суд пояснив, чи підлягає окремому апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді, якою скасовано постанову слідчого про зупинення досудового розслідування

Сторона обвинувачення вважала, що слідчий суддя постановив ухвалу, не передбачену положеннями КПК і вона може бути оскаржена, виходячи з загальних засад судочинства.

Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників

Уряд зареєстрував законопроєкт, яким пропонується не реєструвати авто, в разі наявності боргу у автовласника.

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  2. / Верховний Суд

Адміністративні справи щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах: огляд судової практики

20:19, 25 червня 2023
ВС опублікував огляд судової практики в адміністративних справах щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах.
Адміністративні справи щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах: огляд судової практики

Верховний Суд опублікував огляд судової практики в адміністративних справах щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах.

У цьому огляді наведені правові позиції про:

  • призначення допомоги при народженні дитини незалежно від пропуску строку звернення за призначенням такої допомоги одним із батьків;
  • реалізацію жінкою, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, права на виплату допомоги по вагітності та пологах без обмеження строком, встановленим підзаконним нормативно-правовим актом;
  • забезпечення права дитини, позбавленої батьківського піклування, на отримання в належному розмірі одноразової грошової допомоги при випуску з навчального закладу, на забезпеченні якого така дитина перебувала;
  • забезпечення доступності дошкільної освіти органом місцевого самоврядування незалежно від місця реєстрації дитини;
  • умови, необхідні для надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

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