Адміністративні справи щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах: огляд судової практики

Верховний Суд опублікував огляд судової практики в адміністративних справах щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах.
У цьому огляді наведені правові позиції про:
- призначення допомоги при народженні дитини незалежно від пропуску строку звернення за призначенням такої допомоги одним із батьків;
- реалізацію жінкою, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, права на виплату допомоги по вагітності та пологах без обмеження строком, встановленим підзаконним нормативно-правовим актом;
- забезпечення права дитини, позбавленої батьківського піклування, на отримання в належному розмірі одноразової грошової допомоги при випуску з навчального закладу, на забезпеченні якого така дитина перебувала;
- забезпечення доступності дошкільної освіти органом місцевого самоврядування незалежно від місця реєстрації дитини;
- умови, необхідні для надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
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