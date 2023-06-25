Адміністративні справи щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах: огляд судової практики

ВС опублікував огляд судової практики в адміністративних справах щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах.

Верховний Суд опублікував огляд судової практики в адміністративних справах щодо соціального захисту сімей з дітьми в публічно-правових спорах.

У цьому огляді наведені правові позиції про:

призначення допомоги при народженні дитини незалежно від пропуску строку звернення за призначенням такої допомоги одним із батьків;

реалізацію жінкою, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, права на виплату допомоги по вагітності та пологах без обмеження строком, встановленим підзаконним нормативно-правовим актом;

забезпечення права дитини, позбавленої батьківського піклування, на отримання в належному розмірі одноразової грошової допомоги при випуску з навчального закладу, на забезпеченні якого така дитина перебувала;

забезпечення доступності дошкільної освіти органом місцевого самоврядування незалежно від місця реєстрації дитини;

умови, необхідні для надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

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