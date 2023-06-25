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Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда

Депутаты решили не менять доплаты полицейским и спасателям

Рабочая группа по доработке законопроекта о доплатах военным исключила из него нормы о доплатах полицейским и спасателям.

Депутаты хотят расширить перечень волонтеров, сборы которых освобождается от налогообложения

Комитет Верховной Рады рекомендует депутатам одобрить законопроект о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

Верховный Суд объяснил, подлежит ли отдельному апелляционному обжалованию определение следственного судьи, которым отменено постановление следователя о приостановлении досудебного расследования

Сторона обвинения считала, что следственный судья постановил определение, не предусмотренное положениями УПК, и оно может быть обжаловано исходя из общих принципов судопроизводства.

Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Административные дела о социальной защите семей с детьми в публично-правовых спорах: обзор судебной практики

20:19, 25 июня 2023
ВС опубликовал обзор судебной практики по административным делам о социальной защите семей с детьми в публично-правовых спорах.
Административные дела о социальной защите семей с детьми в публично-правовых спорах: обзор судебной практики

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по административным делам о социальной защите семей с детьми в публично-правовых спорах.

В этом обзоре представлены правовые позиции о:

  • назначение помощи при рождении ребенка независимо от пропуска срока обращения за назначением такой помощи одним из родителей;
  • реализацию женщиной, имеющей статус внутри перемещенного лица, права на выплату помощи по беременности и родам без ограничения сроком, установленным подзаконным нормативно-правовым актом;
  • обеспечение права ребенка, лишенного родительской опеки, на получение в должном размере единовременной денежной помощи при выпуске из учебного заведения, на обеспечении которого такой ребенок находился;
  • обеспечение доступности дошкольного образования органом местного самоуправления независимо от места регистрации ребенка;
  • условия, необходимые для предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

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