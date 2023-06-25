Административные дела о социальной защите семей с детьми в публично-правовых спорах: обзор судебной практики

ВС опубликовал обзор судебной практики по административным делам о социальной защите семей с детьми в публично-правовых спорах.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по административным делам о социальной защите семей с детьми в публично-правовых спорах.

В этом обзоре представлены правовые позиции о:

назначение помощи при рождении ребенка независимо от пропуска срока обращения за назначением такой помощи одним из родителей;

реализацию женщиной, имеющей статус внутри перемещенного лица, права на выплату помощи по беременности и родам без ограничения сроком, установленным подзаконным нормативно-правовым актом;

обеспечение права ребенка, лишенного родительской опеки, на получение в должном размере единовременной денежной помощи при выпуске из учебного заведения, на обеспечении которого такой ребенок находился;

обеспечение доступности дошкольного образования органом местного самоуправления независимо от места регистрации ребенка;

условия, необходимые для предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

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