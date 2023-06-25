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Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда

Депутаты решили не менять доплаты полицейским и спасателям

Рабочая группа по доработке законопроекта о доплатах военным исключила из него нормы о доплатах полицейским и спасателям.

Депутаты хотят расширить перечень волонтеров, сборы которых освобождается от налогообложения

Комитет Верховной Рады рекомендует депутатам одобрить законопроект о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

Верховный Суд объяснил, подлежит ли отдельному апелляционному обжалованию определение следственного судьи, которым отменено постановление следователя о приостановлении досудебного расследования

Сторона обвинения считала, что следственный судья постановил определение, не предусмотренное положениями УПК, и оно может быть обжаловано исходя из общих принципов судопроизводства.

Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.

  1. Общество

Какой уровень загрязненности воздуха в Киеве 25 июня: известны показатели

12:23, 25 июня 2023
По состоянию на утро уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон – в норме.
Какой уровень загрязненности воздуха в Киеве 25 июня: известны показатели

По состоянию на утро 25 июня уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 38 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 27 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 36 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 31 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 25 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 20 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 38 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

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