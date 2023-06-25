Украинцам напомнили, как действовать во время грозы

Украинцам дали несколько советов, как вести себя во время грозы.

Фото: konotop.in.ua

В ГСЧС напомнили украинцам, как действовать во время грозы. Полезную информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.

Спасатели отмечают, что нельзя прятаться под высокими или одиночными деревьями, нельзя парковать автомобили под деревьями или высокими конструкциями.

Также в ГСЧС рекомендуют во время грозы не купаться в водоемах и не пользоваться электроприборами.

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