Украинцам напомнили, как действовать во время грозы

В ГСЧС напомнили украинцам, как действовать во время грозы. Полезную информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.
Спасатели отмечают, что нельзя прятаться под высокими или одиночными деревьями, нельзя парковать автомобили под деревьями или высокими конструкциями.
Также в ГСЧС рекомендуют во время грозы не купаться в водоемах и не пользоваться электроприборами.
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