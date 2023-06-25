В ДТЭК сообщили об аварийных отключениях света в Киеве: когда возобновят электроснабжение

На некоторых улицах отсутствует электроэнергия.

Фото: freepik.com

В воскресенье, 25 июня, в Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители некоторых районов.

Жители столицы в соцсетях сообщили об отсутствии света на некоторых улицах, в том числе на проспекте Отрадный. В ДТЭК сообщили, что произошла авария, поэтому свет выключен.

«По указанному адресу обнаружено аварийное отключение в сети. Ориентировочные сроки восстановления – до 13:00. Бригада уехала на место проведения работ», - сообщают энергетики.

В соцсетях также сообщали, что свет якобы исчез в части Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Дарницкого и Днепровского районов.

Обновлено 12:52

Позже в ДТЭК сообщили, что массированных аварийных отключений света в Киеве нет.

«По состоянию на 12:30 небольшие локальные отключения есть в Соломенском районе», - говорится в сообщении.

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