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В Киеве суд наказал мужчину, который обокрал местного жителя

11:07, 25 июня 2023
В столице злоумышленник похитил у мужчины гаджет и 2 000 тысяч гривен.
В Киеве суд наказал мужчину, который обокрал местного жителя
Фото: 24tv.ua

Шевченковский районный суд Киева назначил наказание мужчине, который обокрал местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

«В июне прошлого года нарушитель на улице познакомился с мужчиной и в ходе распития спиртных напитков заметил в кармане его жилетки мобильный телефон. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и похитил гаджет и 2 000 тысяч гривен. В дальнейшем правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения и под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении. Завершив досудебное расследование, полицейские направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу», - говорится в сообщении.

Приговором Шевченковского районного суда в Киеве за совершение уголовного правонарушения в соответствии с ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Украины по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно определить к отбыванию наказания в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

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