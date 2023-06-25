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  1. В Україні

У Києві суд покарав чоловіка, який обікрав місцевого мешканця

11:07, 25 червня 2023
У столиці зловмисник викрав у чоловіка гаджет і 2 000 тисячі гривень.
У Києві суд покарав чоловіка, який обікрав місцевого мешканця
Фото: 24tv.ua

Шевченківський районний суд Києві призначив покарання чоловіку, який обікрав місцевого мешканця. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«У червні минулого року порушник на вулиці познайомився із чоловіком та у ході розпивання спиртних напоїв помітив в кишені його жилетки мобільний телефон. Зловмисник скористався тим, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп`яніння та викрав гаджет і 2 000 тисячі гривень. У подальшому правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шевченківського управління поліції  розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Завершивши досудове розслідування, поліцейські скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті», - сказано у повідомленні.

Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення  у відповідності до ч. 1 ст. 71 Кримінального кодексу України за сукупністю вироків до покарання, призначеного за даним вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком та остаточно визначити до відбування покарання у виді п`яти років та одного місяця позбавлення волі.

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