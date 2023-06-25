Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Що буде далі з Великою Палатою Верховного Суду: проблеми та перспективи

«Судово-юридична газета» проаналізувала принаймні частину проблем в діяльності Великої Палати Верховного Суду.

Депутати вирішили не змінювати доплати поліцейським та рятувальникам

Робоча група з доопрацювання законопроєкту про доплати військовим виключила з нього норми про доплати поліцейським та рятувальникам.

Депутати хочуть розширити перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Комітет Верховної Ради рекомендує депутатам схвалити законопроект щодо розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

Верховний Суд пояснив, чи підлягає окремому апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді, якою скасовано постанову слідчого про зупинення досудового розслідування

Сторона обвинувачення вважала, що слідчий суддя постановив ухвалу, не передбачену положеннями КПК і вона може бути оскаржена, виходячи з загальних засад судочинства.

Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників

Уряд зареєстрував законопроєкт, яким пропонується не реєструвати авто, в разі наявності боргу у автовласника.

  1. Суспільство

Пенсія в Україні: вперше за тривалий термін виплати підвищать деяким категоріям

11:45, 25 червня 2023
У липні пенсію підвищать двом категоріям.
Пенсія в Україні: вперше за тривалий термін виплати підвищать деяким категоріям

Пенсії в Україні проіндексують для певних категорій громадян, а саме — науковцям та державним службовцям, передає social.com.ua.

Пенсії 2023 року, які стосуються перерахунку, врегульовано постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого. Підвищення передбачено для виплат, призначених за Законами «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Індексація пенсії 2023 року відбудеться через підвищення показників основного розміру відповідних виплат на коефіцієнт 1,197 або 19,7%. При цьому мінімальний розмір відповідного зростання відбудеться на 100 грн, а максимальний — 1500 грн. Не підлягають індексації і певні виплати. Це стосується сум, загальний обсяг яких перевищує 20 930 грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду