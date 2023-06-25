Пенсія в Україні: вперше за тривалий термін виплати підвищать деяким категоріям

У липні пенсію підвищать двом категоріям.

Пенсії в Україні проіндексують для певних категорій громадян, а саме — науковцям та державним службовцям, передає social.com.ua.

Пенсії 2023 року, які стосуються перерахунку, врегульовано постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого. Підвищення передбачено для виплат, призначених за Законами «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Індексація пенсії 2023 року відбудеться через підвищення показників основного розміру відповідних виплат на коефіцієнт 1,197 або 19,7%. При цьому мінімальний розмір відповідного зростання відбудеться на 100 грн, а максимальний — 1500 грн. Не підлягають індексації і певні виплати. Це стосується сум, загальний обсяг яких перевищує 20 930 грн.

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