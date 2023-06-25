Пенсия в Украине: впервые за длительный срок выплаты повысят некоторым категориям

В июле пенсию повысят двум категориям.

Пенсии в Украине будут проиндексированы для определенных категорий граждан, а именно ученым и госслужащим, передает social.com.ua.

Пенсии 2023 года, относящиеся к перерасчету, урегулированы постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля. Повышение предусмотрено для выплат, назначенных по Законам «О государственной службе», «О научной и научно-технической деятельности», «О статусе народного депутата Украины» и «О службе в органах местного самоуправления».

Индексация пенсии в 2023 году произойдет из-за повышения показателей основного размера соответствующих выплат на коэффициент 1,197 или 19,7%. При этом минимальный размер соответствующего роста произойдет на 100 грн, а максимальный — 1500 грн. Не подлежат индексации и выплаты. Это касается сумм, общий объем которых превышает 20 930 грн.

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