В ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла у Києві: коли відновлять електропостачання

На деяких вулицях столиці відсутня електроенергія.

Фото: freepik.com

У неділю, 25 червня, у Києві відбулося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишились жителі деяких районів.

Жителі столиці у соцмережах повідомили про відсутність світла на деяких вулицях, зокрема на проспекті Відрадний. У ДТЕК повідомили, що виникла аварія, тому світло вимкнули.

«За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення - до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт», - повідомляють енергетики.

У соцмережах також повідомляли, що світло нібито зникло у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.

Оновлено 12:52

Згодом у ДТЕК повідомили, що масованих аварійних відключень світла в Києві немає.

«Станом на 12:30 невеликі локальні відключення є в Солом'янському районі», - сказано у повідомленні.

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