Ракетний удар по Києву: відео перших хвилин після влучання уламків в багатоповерхівку

Показали відео перших хвилин рятувальних операцій під час цинічної повітряної атаки окупантів.

Фото: zn.ua

У ніч проти 24 червня російські окупаційні війська ракетами атакували Україну. Після влучання у Києві уламків збитої ворожої цілі у житлову багатоповерхівку у Солом'янському районі правоохоронці разом із рятувальниками займалися деблокуванням мешканців висотки з-під завалів.

Столичні поліцейські оприлюднили відео, на якому показали перші хвилини рятувальних операцій під час тієї цинічної повітряної атаки окупантів.

Так, патрульні спільно з рятувальниками ДСНС допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуювали із зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце.

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