Ракетный удар по Киеву: видео первых минут после попадания обломков в многоэтажку

Показали видео первых минут спасательных операций во время циничной воздушной атаки оккупантов.

Фото: zn.ua

В ночь на 24 июня российские оккупационные войска ракетами атаковали Украину. После попадания в Киеве обломков сбитой вражеской цели в жилую многоэтажку в Соломенском районе правоохранители вместе со спасателями занимались деблокированием жителей высотки из-под завалов.

Столичные полицейские опубликовали видео, на котором показали первые минуты спасательных операций во время той циничной воздушной атаки оккупантов.

Так, патрульные совместно со спасателями ГСЧС помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных жилищ граждан и сопровождали их в безопасное место.

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