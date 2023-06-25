Ракетная атака на Киев: под завалами в доме обнаружили тела еще двух погибших

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что спасатели еще работают в поврежденном доме в Соломенском районе города.

Фото: МВД

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

«Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще трудятся в поврежденном доме.

В общей сложности в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек», - написал Кличко на своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня российские оккупационные войска ракетами атаковали Украину. После попадания в Киеве обломков сбитой вражеской цели в жилую многоэтажку в Соломенском районе правоохранители вместе со спасателями занимались деблокированием жителей высотки из-под завалов.

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