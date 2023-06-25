Ликвидация последствий вражеской атаки в Соломенском районе в Киеве: что известно по состоянию на сейчас

Работы продолжаются.

В ГСЧС опубликовали обновленную информацию о ликвидации последствий вражеской атаки в Соломенском районе столицы.

Так, спасатели продолжают аварийно-спасательные работы в 25-этажном жилом доме, где накануне, вражеский обстрел вызвал разрушение строительных конструкций с 16 по 19 этаж.

По состоянию на 10:55 обнаружены тела еще 2 человек.

«В целом в результате данного события погибли 5 человек, пострадали 11 человек (из них 5 госпитализированы) и 24 человека спасены», - сказано в сообщении.

Работы продолжаются.

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