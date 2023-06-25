Зеленский рассказал о взрослом увлечении сына во время войны, видео

Президент Украины показал свою коллекцию шевронов от украинских защитников, которые очень нравятся его маленькому сыну.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 25 июня рассказал о своем сыне, который иногда бывает в его рабочем кабинете.

«Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны - их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждения героев в Мариинском дворце», - рассказал Зеленский.

По словам Президента, его доска для шевронов заполняется, однако очень медленно. Все из-за того, что его сын приходит и иногда забирает некоторые из них.

«И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны. Уже давно я хотел сделать специальную серию публикаций в моих соцсетях – об этих шевронах. О том, откуда они. Кто их передал. Какие это подразделения», - добавил Президент.

Кроме этого он отметил, что хочет рассказывать обо всем этом, чтобы дети знали, кто их защищает он оккупантов. Поэтому он начнет публиковать истории о военных, которые передают ему шевроны.

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