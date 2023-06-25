Канада начала собственное расследование катастрофы подводного аппарата Titan, который направлялся к «Титанику»

Совет по безопасности на транспорте Канады проводит расследование катастрофы подводного аппарата.

Источник фото: OceanGate Expeditions, Reuters

Совет по безопасности на транспорте Канады заявил, что проводит собственное расследование катастрофы подводного аппарата «Titan», который направлялся к «Титанику». В настоящее время продолжается опрос экипажа корабля «Polar Prince», с которым «Titan» путешествовал к месту погружения.

Об этом сообщает «France 24».

«Мы проводим расследование в Канаде, учитывая, что это было судно под канадским флагом, которое вышло из канадского порта и было причастно к этому событию, хотя и в международных водах», - сказала глава Совета по безопасности на транспорте Кэти Фокс.

Судно «Polar Prince» покинуло Ньюфаундленд 16 июня, оно буксировало подводный аппарат «Titan». На борту находился 41 человек — 17 членов экипажа и еще 24 лица, в том числе пять человек, которые впоследствии погибли на борту субмарины.

По словам Фокс, Совет по безопасности на транспорте будет делиться информацией с Национальным советом безопасности на транспорте США и Береговой охраной США в рамках канадского законодательства. Она добавила, что голосовые записи и показания свидетелей защищены канадским законодательством.

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