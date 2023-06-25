В Киеве появится первое укрытие с автоматизированной системой доступа

Сейчас там ведутся монтажные и ремонтные работы.

Источник фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

В Киеве в Дарницком районе появится первое укрытие с автоматизированной системой доступа.

Сейчас там ведутся монтажные и ремонтные работы.

Временный исполняющий обязанности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николай Калашник рассказал о принципе действия укрытия с автоматизированной системой доступа:

гарантированный доступ предполагает автоматическое дистанционное открытие электромагнитного замка двери до укрытия во время общегородского сигнала воздушной тревоги через 2 интернет-канала (основной и резервный);

дополнительно обеспечена рассылка временных пин-кодов жителям с помощью телеграмм-бота в Telegram канале в случае не срабатывания системы (или в случае отсутствия сигнала воздушной тревоги, например для оставления личных вещей);

предусмотрена возможность попасть в укрытие через районную диспетчерскую службу, имеющую дистанционный доступ;

с помощью уникального физического ключа, который будет храниться у ответственных лиц по дому и балансодержателя;

цифровая панель оснащена камерой видеоаудио-связи, записи которых в облачном хранилище будут храниться по меньшей мере в течение месяца;

в случае отсутствия электропитания магнитный замок не будет работать – дверь будет открыта до появления питания.

Также он отметил, что в дальнейшем аналогичные системы планируют внедрить по всем укрытиям района.

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