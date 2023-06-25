В Киеве появится первое укрытие с автоматизированной системой доступа

В Киеве в Дарницком районе появится первое укрытие с автоматизированной системой доступа.
Сейчас там ведутся монтажные и ремонтные работы.
Временный исполняющий обязанности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николай Калашник рассказал о принципе действия укрытия с автоматизированной системой доступа:
- гарантированный доступ предполагает автоматическое дистанционное открытие электромагнитного замка двери до укрытия во время общегородского сигнала воздушной тревоги через 2 интернет-канала (основной и резервный);
- дополнительно обеспечена рассылка временных пин-кодов жителям с помощью телеграмм-бота в Telegram канале в случае не срабатывания системы (или в случае отсутствия сигнала воздушной тревоги, например для оставления личных вещей);
- предусмотрена возможность попасть в укрытие через районную диспетчерскую службу, имеющую дистанционный доступ;
- с помощью уникального физического ключа, который будет храниться у ответственных лиц по дому и балансодержателя;
- цифровая панель оснащена камерой видеоаудио-связи, записи которых в облачном хранилище будут храниться по меньшей мере в течение месяца;
- в случае отсутствия электропитания магнитный замок не будет работать – дверь будет открыта до появления питания.
Также он отметил, что в дальнейшем аналогичные системы планируют внедрить по всем укрытиям района.
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