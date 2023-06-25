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  1. В Україні

В Києві з’явиться перше укриття з автоматизованою системою доступу

14:19, 25 червня 2023
Наразі там тривають монтажні та ремонтні роботи.
В Києві з’явиться перше укриття з автоматизованою системою доступу
Джерело фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

В Києві у Дарницькому районі з’явиться перше укриття з автоматизованою системою доступу.

Наразі там тривають монтажні та ремонтні роботи.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Микола Калашник розповів про принцип дії укриття з автоматизованою системою доступу:

  • гарантований доступ передбачає автоматичне дистанційне відкриття електромагнітного замка дверей до укриття під час загальноміського сигналу повітряної тривоги через 2 інтернет-канали (основний та резервний);
  • додатково забезпечено розсилку тимчасових пін-кодів мешканцям за допомогою телеграм-боту у Telegram каналі у разі не спрацювання системи (або у разі відсутності сигналу повітряної тривоги, наприклад для залишення особистих речей);
  • передбачено можливість потрапити до укриття через районну диспетчерську службу, що має дистанційний доступ;
  • за допомогою унікального фізичного ключа, який буде зберігатися у відповідальних осіб по будинку та балансоутримувача;
  • цифрова панель облаштована камерою відео-аудіо-звʼязку, записи яких у хмарному сховищі зберігатимуться щонайменше протягом місяця;
  • у разі відсутності електроживлення магнітний замок не працюватиме - двері будуть відкриті до появи живлення.

Також він зазначив, що у подальшому аналогічні системи планують запровадити по всім укриттям району.

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