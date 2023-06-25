Google запускає онлайн-курс про штучний інтелект, який навчає комп’ютер самостійно виконувати різні завдання

Курс Machine Learning Bootcamp триватиме 2 місяці.

Джерело фото: thedigital.gov.ua

Google запускає онлайн-курс Machine Learning для українців за підтримки Мінцифри.

Мета — допомогти девелоперам здобути теоретичні та практичні знання з машинного навчання для полегшення пошуку роботи. Машинне навчання (machine learning) — це розділ штучного інтелекту, який навчає комп’ютер самостійно виконувати різні завдання.

Як розповіли у Мінцифри, під час курсу учасники вивчатимуть TensorFlow — один з найпопулярніших фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.

Курс Machine Learning Bootcamp триватиме 2 місяці — з 6 липня до 6 вересня 2023 року. Програма спрямована на спеціалістів, які цікавляться ML, знають Python та володіють англійською мовою на середньому рівні чи вище. Більшість навчальних модулів — англійською мовою, проте деякі доступні й українською. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи з необхідною інформацією про лекції, воркшопи та консультації.

Зареєструватися на курс можна на сайті.

Кількість місць обмежена — буде відібрано 2 000 осіб.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.