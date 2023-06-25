Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Що буде далі з Великою Палатою Верховного Суду: проблеми та перспективи

«Судово-юридична газета» проаналізувала принаймні частину проблем в діяльності Великої Палати Верховного Суду.

Депутати вирішили не змінювати доплати поліцейським та рятувальникам

Робоча група з доопрацювання законопроєкту про доплати військовим виключила з нього норми про доплати поліцейським та рятувальникам.

Депутати хочуть розширити перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Комітет Верховної Ради рекомендує депутатам схвалити законопроект щодо розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

Верховний Суд пояснив, чи підлягає окремому апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді, якою скасовано постанову слідчого про зупинення досудового розслідування

Сторона обвинувачення вважала, що слідчий суддя постановив ухвалу, не передбачену положеннями КПК і вона може бути оскаржена, виходячи з загальних засад судочинства.

Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників

Уряд зареєстрував законопроєкт, яким пропонується не реєструвати авто, в разі наявності боргу у автовласника.

  1. В Україні

Google запускає онлайн-курс про штучний інтелект, який навчає комп’ютер самостійно виконувати різні завдання

16:21, 25 червня 2023
Курс Machine Learning Bootcamp триватиме 2 місяці.
Google запускає онлайн-курс про штучний інтелект, який навчає комп’ютер самостійно виконувати різні завдання
Джерело фото: thedigital.gov.ua

Google запускає онлайн-курс Machine Learning для українців за підтримки Мінцифри.

Мета — допомогти девелоперам здобути теоретичні та практичні знання з машинного навчання для полегшення пошуку роботи. Машинне навчання (machine learning) — це розділ штучного інтелекту, який навчає комп’ютер самостійно виконувати різні завдання.

Як розповіли у Мінцифри, під час курсу учасники вивчатимуть TensorFlow — один з найпопулярніших фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.

Курс Machine Learning Bootcamp триватиме 2 місяці — з 6 липня до 6 вересня 2023 року.  Програма спрямована на спеціалістів, які цікавляться ML, знають Python та володіють англійською мовою на середньому рівні чи вище. Більшість навчальних модулів — англійською мовою, проте деякі доступні й українською. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи з необхідною інформацією про лекції, воркшопи та консультації. 

Зареєструватися на курс можна на сайті.

Кількість місць обмежена — буде відібрано 2 000 осіб. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду