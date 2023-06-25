Вагнер «може очолити атаку на Київ з Білорусі» – припускає британський генерал

Річард Даннатт припустив, що «цілком можливо», що росія може використати Групу Вагнера, щоб знову спробувати взяти Київ.

Річард Даннатт Джерело фото: David Rose

Лідери України повинні захиститися від можливої ​​атаки на чолі з Євгеном Пригожиним на Київ з Білорусі, сказав генерал лорд Річард Даннатт Тревору Філліпсу в ефірі Sky News.

«Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння», - сказав колишній начальник генерального штабу британської армії.

Якщо він «утримав навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва», сказав він.

Лорд Даннатт припустив, що «цілком можливо», що росія може використати Групу Вагнера, щоб знову спробувати взяти Київ.

«Підземні поштовхи вчорашнього дня будуть відбиватися ще досить довго», - зазначив він.

«путін, безумовно, значно ослаб. Російські військові... явно перебувають у деякому безладі», — сказав лорд Даннатт.

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