Вагнер «может возглавить атаку на Киев из Беларуси» – предполагает британский генерал

Ричард Даннатт предположил, что «вполне возможно», что россия может использовать Группу Вагнера, чтобы снова попытаться взять Киев.

Ричард Даннатт Источник фото: David Rose

Лидеры Украины должны защититься от возможной атаки во главе с Евгением Пригожиным на Киев из Белоруссии, сказал генерал лорд Ричард Даннатт Тревору Филлипсу в эфире «Sky News».

«Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает определенную обеспокоенность», - сказал бывший начальник генерального штаба британской армии.

Если он «удержал вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу украинскому флангу, ближайшему к Киеву», сказал он.

Лорд Даннатт предположил, что «вполне возможно», что россия может использовать Группу Вагнера, чтобы снова попытаться взять Киев.

«Подземные толчки вчерашнего дня будут отражаться еще достаточно долго», - отметил он.

«путин, безусловно, значительно ослаб. Российские военные... явно находятся в некотором беспорядке», — сказал лорд Даннатт.

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