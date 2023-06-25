Какую единовременную денежную помощь можно получить в случае подписания контракта с ВСУ: ответ Минобороны

В Министерстве обороны Украины рассказали об единовременной денежной помощи в случае подписания контракта с ВСУ.
Так, она составляет:
- 21 472 грн – для лиц рядового состава
- 24 156 грн – для лиц сержантского и старшинского состава
- 26 840 грн – для лиц офицерского состава
Выплачивается сразу.
Предусмотрена военным:
- которые принимаются на должности рядового состава сроком на 3 года;
- на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;
- офицерского – год и больше;
- на 5 лет и более – назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава после окончания ВВУЗ.
Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.
Денежная помощь не выплачивается:
- лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;
- лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.
- лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.
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