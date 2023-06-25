Сколько единиц техники ехало на Москву во время бунта Пригожина: цифра впечатляет

Как ранее сообщалось, главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин начал вооруженный бунт в рф, который продлился немного больше суток.
Российские пропагандиские сми сообщили, что до остановки бунта на Москву через Воронежскую область двигались четыре колонны ЧВК «Вагнер».
Всего в колонах насчитывалось более тысячи единиц техники, включая танки и ракетные установки.
После слов Пригожина о завершении бунта техника развернулась и поехала в полевые лагеря.
Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – введен режим контртеррористической операции.
Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.
Добавим, что в Воронеже били по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.
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