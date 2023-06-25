Сколько единиц техники ехало на Москву во время бунта Пригожина: цифра впечатляет

На Москву во время бунта Пригожина ехали БМП, танки и даже ракетные установки.

Фото из соцсетей

Как ранее сообщалось, главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин начал вооруженный бунт в рф, который продлился немного больше суток.

Российские пропагандиские сми сообщили, что до остановки бунта на Москву через Воронежскую область двигались четыре колонны ЧВК «Вагнер».

Всего в колонах насчитывалось более тысячи единиц техники, включая танки и ракетные установки.

После слов Пригожина о завершении бунта техника развернулась и поехала в полевые лагеря.

Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.

Добавим, что в Воронеже били по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.