Скільки одиниць техніки їхало на Москву під час бунту Пригожина: цифра вражає

На Москву під час бунту Пригожина їхали БМП, танки та навіть ракетні установки.

Фото з соцмереж

Як раніше повідомлялося, ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин почав озброєний бунт у росії, який тривав трохи більше доби.

Російські пропагандиські ЗМІ повідомили, що до зупинки бунту на Москву через Воронезьку область рухалися чотири колони ПВК «Вагнер».

Загалом у колонах налічувалося понад тисячу одиниць різноманітної техніки, включаючи танки та ракетні установки.

Після слів Пригожина про завершення бунту техніка розвернулася та поїхала до польових таборів.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі били по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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