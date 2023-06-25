У ДТЕК повідомили, яка ситуація зі світлом у Києві

У столиці немає масових відключень світла.

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У Києві немає масових відключень світла. Про це повідомили у ДТЕК.

Так, там наголосили, що масованих аварійних відключень світла в Києві немає.

«Станом на 12:30 невеликі локальні відключення є в Солом'янському районі.

Також локальні відключення, пов'язані з плановими роботами на електромережах, є в Солом’янському та Дарницькому районах», - сказано у повідомленні.

Всі інші кияни забезпечені електроенергією, наголосили у ДТЕК.

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