У ДТЕК повідомили, яка ситуація зі світлом у Києві

У Києві немає масових відключень світла. Про це повідомили у ДТЕК.
Так, там наголосили, що масованих аварійних відключень світла в Києві немає.
«Станом на 12:30 невеликі локальні відключення є в Солом'янському районі.
Також локальні відключення, пов'язані з плановими роботами на електромережах, є в Солом’янському та Дарницькому районах», - сказано у повідомленні.
Всі інші кияни забезпечені електроенергією, наголосили у ДТЕК.
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