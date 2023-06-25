В ДТЭК сообщили, какая ситуация со светом в Киеве

В столице нет массовых отключений света.

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В Киеве нет массовых отключений света. Об этом сообщили в ДТЭК.

Так, там подчеркнули, что массированных аварийных отключений света в Киеве нет.

«По состоянию на 12:30 небольшие локальные отключения есть в Соломенском районе.

Также локальные отключения, связанные с плановыми работами на электросетях, есть в Соломенском и Дарницком районах», - говорится в сообщении.

Все остальные киевляне обеспечены электроэнергией, подчеркнули в ДТЭК.

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